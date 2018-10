Meghan Markle nuovo look da urlo in verde e la camicia costa meno di 100 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo impegno (e nuovo look da urlo) per, che insieme al maritosi è recata, attesissima, nel Sussex. Attesissima perchè è proprio alla storica contea inglese che fa riferimento il loro titolo nobiliare (Duchi del Sussex, appunto) e anche perchè tutti non vedevano l'ora di verificare con i propri occhi se fosse incinta o meno.LEGGI ANCHEFortunatamente c'è stato (anche) altro di cui parlare: per esempio, l'outfit verde bottiglia che la Duchessa ha sfoggiato con estremo successo e il suo valore in sterline. Meghan ha riproposto una pencil skirt, linea molto amata e che mette in valore il suo fisico, questa volta in pelle firmata Hugo Boss, per la modica cifra di 516 euro, e una camicetta "low cost", se così si può dire: solo 79 euro sul sito di &Other Stories.