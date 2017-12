Meghan Markle, la frecciata dell'ex fidanzato (italiano) lasciato per Harry

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meghan e Harry coppia reale, Meghan e Harry promessi sposi, Meghan e Harry per mano a Sandrigham per il Natale insieme alla famiglia di lui, Meghan e Harry abbracciati sulla tv nazionale. Ma prima di Harry (e dopo il divorzio) Meghan Markle ha avuto un fidanzato - di origine italiana - che, dicono le malelingue, non ha preso proprio bene la nuova love story della sua ex e che addirittura sarebbe stato scaricato proprio per il principino.Si tratta di Cory Vitiello, giovane chef canadese, che ha frequentato la bella attrice e futura principessa per un paio di anni. Alto, bel fisico, seducente e sorridente, nipote di campani emigrati in Canada, l'ex non ha commentato in nessun modo la relazione tra Meghan e il nuovo fidanzato, se non postando la foto di un pollo allo spiedo. Sì, avete letto bene: quando Harry raccontò nella prima intervista di "coppia" di aver chiesto la mano di Meghan dopo aver cucinato un pollo allo spiedo, Cory ha condiviso sul suo Instagram il video della rosticceria con la didascalia: «Non passa mai di moda». Frecciatina o semplice ironia?