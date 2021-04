Filippo, Harry volerà a Londra per i funerali del nonno. Mistero sulla presenza di Meghan

Il principe Harry è atteso nel Regno Unito per i funerali del nonno, il duca di Edimburgo, nonostante le restrizioni in vigore per i viaggi internazionali. Se fonti della famiglia reale danno certa la sua partenza dagli Usa, non viene però ritenuta improbabile la presenza anche della moglie Meghan Markle, la cui gravidanza per il secondo figlio è in stato avanzato. «Lui ci sarà, naturalmente, non importa quanto difficili siano i rapporti con la famiglia», hanno riferito le fonti al New York Post, in riferimento alle recenti polemiche suscitate dalla controversa intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey.

Secondo le attuali regole, i viaggiatori internazionali che intendono fare ingresso nel Regno Unito devono risultare negativi al test del covid almeno 72 ore prima della partenza e poi sottporsi ad una quarantena di 10 giorni dopo il loro arrivo. Sono però previste eccezioni per chi deve partecipare al funerale di un parente stretto, con il permesso di uscire temporaneamente dall'autoisolamento per partecipare alla cerimonia.

