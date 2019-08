Massimo Boldi dopo il tradimento: «L'epilogo m'ha amareggiato. Sono solo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sono solo e spero di incontrare la donna giusta”,torna a parlare della sua vita sentimentale dopo la fine della relazione, durata oltre 10 anni, con la collega Loredana De Nardis, al tempo paparazzata (si è parlato di) a fianco di un amico comune.La fine del rapporta è stata dura (“È stato un rapporto tribolato, io pensavo di far bene scegliendo una donna molto più giovane di me... Non è stato così e l’epilogo mi ha molto amareggiato”) ma il momento più difficile è quando finisce di lavorare: “Arrivo a casa la sera – ha raccontato a “Oggi” - chiudo la porta e mi ritrovo solo con i miei pensieri. Il lavoro mi entusiasma sempre ma poi, nel silenzio delle pareti di casa, sento dentro di me la mancanza di qualcosa, l’esigenza di poter condividere con qualcuno tutto il bello della mia vita, dei miei affetti”.È stato fotografato a fianco di altre donne, ma le cose sembrano non aver funzionato. Loro infatti erano in cerca di visibilità: “Finita quella relazione, mi si sono presentate una serie di belle ragazze che forse cercavano popolarità più che il mio affetto: io sono un uomo molto generoso”.