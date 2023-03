Licia Colò è single: «Io e Alessandro Antonino ci siamo lasciati». Il matrimonio finito dopo 20 anni

Tra Licia Colò e Alessandro Antonino è finito l'amore. Il matrimonio tra i due, durato più di 20 anni, pare sia giunto al capolinea. La notizia arriva da un'intervista rilasciata dalla conduttrice al settimanale Nuovo: «Io e mio marito ci siamo lasciati», l'annuncio di Licia Colò.

L'amore al capolinea

Un amore intimo e riservato, vissuto lontano dai riflettori. Licia Colò, uno dei volti più amati del piccolo schermo, ha annunciato di essersi separata dal marito dopo vent'anni di matrimonio. Una decisione che sembra non avere possibilità di ritorno.

Una dichiarazione che non richiede dettagli e particolari. I due sono convolati a nozze nel giugno del 2024, ora all'età di 60 anni la conduttrice televisiva è di nuovo single.

Alessandro Antonino è più giovane di 11 anni, ha 49 anni ed è un artista napoletano che ha collaborato alla realizzazione di alcuni dei programmi condotti dalla moglie. Negli anni ha condotto la rubrica “I viaggi di Alessandro Antonino”, in onda su Tv2000, e ha collaborato con la ex moglie alla realizzazione del programma tv Eden, in onda su La7.