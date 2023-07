«Kate pronta a giocare sporco se Harry e Meghan riveleranno altri segreti della famiglia reale»

La pazienza di Kate starebbe per arrivare al limite e nessuno sarebbe in grado di fermarla. Nelle ultime ore si sono rincorse le voci di una presunta chiamata da parte del principe Harry a Buckingham Palace per chiedere un momento di tregua e organizzare un incontro con la famiglia reale. Purtroppo, questo passo in avanti non cancella tutto ciò che è stato detto e le accuse che Harry e Meghan hanno mosso contro i membri della royal family.

Ad essere stata aprticolarmente ferita è stata Kate Middleton, ma la principessa del Galles ha sempre fatto un passo indietro e non ha mai risposto alle provocazioni e alle accuse, lasciando spazio ad un atteggiamento più maturo e razionale.

La sua rinomata pazienza, tuttavia, starebbe per volgere al termine e la principessa Kate sembrerebbe essere pronta per scendere in campo per difendere la sua famiglia e i segreti della corona inglese.

Andiamo a vedere che cosa ha riferito una fonte vicina ai reali di Buckingham Palace.

Kate Middleton pronta a «giocare sporco»

Secondo una fonte vicina alla famiglia reale, Kate sarebbe pronta a «togliere i guanti e a giocare sporco» pur di difendere la sua famiglia dalle malelingue e dai pettegolezzi che Harry e Meghan hanno iniziato a far circolare da quando hanno fatto un passo indietro nella gerarchia dei reali.

I duchi di Sussex sono passati da membri reali attivi a semplici componenti della famiglia reali, senza compiti ufficiali.

Tuttavia, dopo il loro trasferimento in California, i due hanno iniziato a rilasciare interviste e a parlare della loro vita a corte, rivelando alcuni dettagli e segreti che non sarebbero dovuti venire a galla. Durante l'intervista fatta da Oprah Winfrey a Harry e Meghan, i due hanno accusato la famiglia reale di bullismo e di aver spinto l'attrice americana verso la depressione. Harry ha dichiarato, nel suo libro Spare, di aver detto "addio" al fratello William quando quest'ultimo ha sposato la principessa Kate perché sapeva che «questo sarebbe stato solo l'inizio dei un nostro allontanamento».

La famiglia reale ha sempre cercato di contenere i gossip e di rispondere nella maniera più pacata e razionale, grazie anche alla pazienza di Kate che avrebbe cercato sempre di agire per il meglio della monarchia inglese e della sua famiglia, ma adesso si sarebbe stancata.

La chiamata di Harry

La chiamata di Harry per chiedere "una tregua" non sarebbe stata accolta molto bene da Buckingham Palace che avrebbe paura di una seconda edizione di Spare, il libro di memorie del principe in cui racconta aneddoti e segreti reali. Questa volte, però, Kate sarebbe pronta a scendere in campo per difendere con le unghie e con i denti la sua famiglia e i suoi figli George, Charlotte e Louis, dagli attacchi esterni. I fan della principessa del Galles lo sanno: mai far arrabbiare la futura regine d'Inghilterra.