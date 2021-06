«Kanye West e Irina Shayk si sono fidanzati: viaggio romantico in Francia»

Kanye West e Irina Shayk. La nuova coppia che intaserà le timeline dei vostri social. Secondo il sito TMZ, infatti, tra il rapper e la modella sarebbe scattata la scintilla. Dopo la separazione con Kim Kardashian, Kanye West ha avviato le procedure di divorzio a febbraio e oggi, come riporta il sito di gossip più famoso negli Stati Uniti, festeggia il suo 44esimo compleanno con la modella ex compagna di Bradley Cooper. West e la Shayk sono stati avvistati nel sud della Francia dove il cantante ha organizzato un evento per il suo compleanno. I due si conoscono da tempo. La top model ha infatti lavorato con il rapper nel 2012 sfilando a Parigi per il marchio Yeezy.

