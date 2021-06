Ex ballerina di Amici diventa nonna a 43 anni. Lasciò il programma per fare la mamma, adesso aspetta un nipotino

Non è un record ma è sempre una situazione che sorprende. I fan più attenti di Amici ricordano - anche se è passato un po' di tempo - bene Maria Zaffino, che per anni è stata ballerina professionista del programma. Lasciò quello spazio e quella vetrina per fare la mamma, ora sta per diventare nonna, a dispetto della giovane età: ha solo 43 anni (ne festeggerà 44 il prossimo 15 settembre).

LEGGI ANCHE:

Mercedesz Henger, fine della storia con Lucas Peracchi: «Siamo due teste calde, era difficile andare avanti»

Sulle storie del suo profilo Instagram, Maria Zaffino ha pubblicato una foto della primogenita Chiara, anche lei ballerina, che è incinta alla 37esima settimana: "Nonna ti aspetta a braccia aperte".

© RIPRODUZIONE RISERVATA