Jimmy Ghione, chi è la nuova fidanzata 34 anni più giovane (ex di Paolo Brosio): la coppia esce allo scoperto

I rumors usciti già lo scorso novembre si fanno sempre più insistenti: Jimmy Ghione pare proprio si sia innamorato. Al suo fianco infatti da qualche mese c'è Maria Laura De Vitis, ex naufraga de L'Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Paolo Brosio. A firmare stavolta lo scoop è Novella 2000 che correda l'indiscrezione con foto dei due teneramente abbracciati al torneo della Padelartisti.





Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis escono allo scoperto

Al torneo c'erano molti personaggi dello spettacolo e chi li conosce parla dei due come una coppia «ormai inseparabile». Sessanta anni lui, 26 lei, la differenza d'età per Marialaura e Jimmy non è un problema, e pare proprio che adesso abbiano deicso di uscire allo scoperto.

Chi è lei

Classe 1998, Maria Laura De Vitis è originaria di Reggio Emilia: ha un diploma di liceo linguistico e una laurea in Scienze della Comunicazione, conseguita presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Nel 2022 è entrata nel cast de La Pupa e il Secchione Show, dove in coppia con Baietti ha portato a casa la vittoria. Poi ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Sulle spiagge del reality, la giovane aveva messo gli occhi, non ricambiata, su Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Stando a quanto dichiara sul suo profilo Facebook, ha partecipato a Miss Universo Italia 2019 e a Miss Mondo 2018: ha anche partecipato a «Ciao Darwin», condotto da Paolo Bonolis, e al programma «Appuntamento a prima vista», in onda su Real Time. Su Instagram ha più di 400mila followers, con cui condivide le sue aspirazioni e le sue passioni.

La vita privata della De Vitis

Dopo Brosio invece la 25enne torinese, secondo Rosica, avrebbe avuto una storia con un imprenditore 60enne (si dice fosse Giorgio Minetti ex volto di Uomini e Donne nonchè ex di Gemma Galgani). Ovviamente sono solo rumors ma pare proprio che Marialaura subisca il fascino dell'uomo maturo.

Jimmy Ghione dai fotoromanzi a Striscia

Jimmy Ghione, all'anagrafe Gianluigi Ghione, nasce a Torino, 21 gennaio 1964 (ha 59 anni). È uno degli inviati storici di Striscia la notizia, trasmissione di Canale 5 che gli ha dato notorietà ma in realtà la sua carriera inizia come attore. Parte dai fotoromanzi per poi, dopo gli studi, essere diretto anche da grandi registi come Carlo Vanzina e Neri Parenti. Nel 1998 debutta a Striscia e dal quel momento il pubblico lo ama.

La vita privata

Ghionesi sposa con Tania Paganoni, dalla quale ha avuto due figli: Gabriele e Federico. Nel 2016 si separano e poco dopo Jimmy ha intrapreso una relazione con Daria Baykalova. Ma non si hanno notizie di una loro rottura. Sarà vera la storia della liason con la De Vitis? Pare proprio di si.