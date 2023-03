Striscia la Notizia e il bar all'Agenzia delle Entrate, Jimmy Ghione: «Adesso emette gli scontrini»

Il paradosso andato in scena (dal 2018) all'Agenzia delle Entrate della sede Eur 6, a Roma, potrebbe essere stato finalmente risolto. Il bar all'interno dell'ente che si occupa di tasse non ha emesso scontrini per più di cinque anni, ma adesso sembra essere tutto risolto. Adesso, infatti, emette regolari scontrini fiscali.

Il caso

Il caso era esploso poco meno di una settimana fa, quando l'inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, era tornato a controllare se - dopo un primo servizio nel 2018 - le cose si fossero sistemate. Ma questa volta è andata pure peggio: scontrini zero, o quasi, e in compenso botte, spintoni e minacce. Una denuncia in diretta televisiva che non è stata per niente gradita dal titolare del punto di ristoro che ha aggredito l'inviato, minacciandolo di ucciderlo. Il motivo? Nonostante si trovasse all'interno dell'ente che si occupa della riscossione dei tributi degli italiani, tutto veniva pagato in nero e in contanti. Ma adesso tutto sembra essere risolto.

«Emette gli scontrini»

A una settimana di distanza dal servizio di Striscia che scatenò il dibattito e le polemiche, Jimmy Ghione torna sul posto. All'inviato non viene permesso di entrare, ma, sbircia dalla finestra: l'uomo che lo ha aggredito è sempre lì al suo posto, ma ora, sembra finalmente aver iniziato a emettere scontrini fiscali. Anche se in molti si chiedono ancora come sia possibile che il bar (e il suo titolare) non abbiano avuto alcun tipo di ripercussione...