Jeremias e Soleil si sono lasciati: «Colpa di una terza persona. Ecco di chi si tratta»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come riportato da, a confermarlo sarebbe stata la diretta interessata in uno sfogo su Instagram.Secondo il settimanale Chi, che lancia l'indiscrezione,Ed è subito toto-nomi. C’è chi ha pensato a, ma i due sono gestiti dalla stessa manager e ci sarebbe solo un rapporto di amicizia.Agli occhi dei fan più attenti, però, non è sfuggito cheche si trovavano in Sicilia al momento del litigio. Cosa sarà successo realmente? Intanto lui ha postato una dedica: «». Ma almeno per il momento non è arrivata nessuna risposta…