Jeremias Rodriguez, cala il sipario sulla storia d'amore con Soleil Sorgè: «E’ la vita…»

Cala il sipario sulla coppia formata da Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia e l’ex protagonista di “Uomini e donne” Soleil Sorgè. Si parlava di crisi fra i due e ora arriva lo stesso Jeremias dal social a confermare il definitivo addio.

I due erano fidanzati mentre erano naufragati sull’Isola dei Famosi e negli ultimi mesi si era anche parlato di convivenza, ma le cose sembrano non essere andate per il meglio. Da tempo la coppia era assente dalle pagine social e proprio dal suo account Instagram Jeremias ha confessato la fine dell’amore. Un follower infatti ha commentato in un post: “In coppia con Sole eravate bellissimi. Peccato sia finita. In bocca al lupo per tutto”, e lui ha dato una riposta inequivocabile: “La vita…”.

L'addio però sembra non aver colpito troppo l’ex naufrago (e recluso al Grande Fratello Vip), dato che ha trascorso delle piacevolissime vacanze, regolarmente postate sul social, assieme alla sorella Belen e al ritrovato suocero Stefano De Martino.

Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio, 12:06

