Jennifer Aniston e il tradimento di Brad Pitt «Una pugnalata al cuore»

“Sono stata colpita da una pugnalata al cuore”, dopo anni di silenzio,torna a parlare della separazione con, che durante le riprese del film “Mr. and Mrs. Smith” si è innamorato di Angelina Jolie, con cui ha messo su una numerosa famiglia prima di mettere fine alla relazione.Il momento è stato doloroso: “Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti – ha spiegato al “Mirror” - Ero troppo ferita per dare una risposta. Ho scelto di credere al mio ex marito, non ho voluto credere a tutti i gossip che ho letto sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo”.Tutto è finito all’improvviso e forse lei non era pronta: “Sono stata sposata con Brad Pitt e il nostro legame era molto sincero. Quando li ho visti insieme per la prima volta con Maddox ho ceduto alle mie emozioni. Non sono un robot. In quel momento non mi sono sentita una donna completa”.