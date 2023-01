Brad Pitt, fuga d'amore con Ines de Ramon: ecco chi è la sua nuova fiamma

La dolorosa separazione con Angelina Jolie sembra essere solo un lontano ricordo. I gossip degli ultimi mesi, infatti, sono stati confermati: Ines de Ramon ha rapito il cuore di Brad Pitt. L'attore che ha da poco compiuto 59 anni si è concesso una fuga d'amore con la sua nuova fiamma, cercando di distogliere i pensieri dalla lunga battaglia legale con l'ex moglie e trovando nuova linfa vitale nella bellissima designer di gioielli.

Paparazzati insieme

Come per Brad Pitt anche Ines de Ramon, che è vice presidente di Anita Ko brand di lusso nel settore dei gioielli, ha un matrimonio alle spalle. La 30enne, infatti, si è sposata nel 2019 con l'attore Paul Wesley ed è freschissima di rottura. Proprio per questo motivo la nuova coppia sembra andarci con i piedi di piombo. Ma la loro frequentazione, ormai, non è più un segreto per i giornali scandalistici dallo scorso novembre. E proprio per tutelare se stessi e la loro relazione, Brad e Ines sono volati in Messico, il più lontano possibile dagli occhi indiscreti. Ma la loro preseza a Cabo San Lucas, località balneare nella punta meridionale del Paese, non è sfuggita ai paparazzi che li hanno immortalati in alcuni scatti, pubblicati anche dal settimanale Chi. È lì che l’attore ha raggiunto Ines, per trascorrere con lei un’ottima fine e un dolce inizio dell’anno.

Foto Chi

Già una coppia



«Escono insieme e si divertono. Hanno una relazione e va a gonfie vele. Non c’è stress tra di loro», assicurava qualche tempo prima una fonte a People. Che i due fossero una coppia da qualche tempo lo avevamo inteso già dallo scorso novembre, quando i fotografi hanno colto affettuosi abbracci nel backstage del concerto di Bono Vox, a Los Angeles. Ma non è stata l'unica occasione in cui i due sono stati «pizzicati» insieme. Dopo la presentazione di Babylon, infatti, l’ultimo film che vede Pitt protagonista i due sono apparsi nuovamente insieme, prima del compleanno di Brad Pitt, al quale la bella designer è stata naturalmente invitata. E adesso i due sembrano aver riscoperto l'amore insieme, dopo un passato travagliato dai matrimoni finiti male.

Chi è Ines de Ramon

La donna che per lavoro parla fluentemente inglese, francese, tedesco e italiano, nel 2019 si è sposata con uno dei vampiri più celebri del grande schermo, Paul Wesley. Il loro legame non è sfuggito naturalmente ai paparazzi, anche se il matrimonio è ufficialmente terminato lo scorso settembre. E dopo nemmeno due mesi, la designer di gioielli, ha iniziato la sua frequentazione con Brad Pitt. Una relazione che sta incuriosendo sempre di più gli appassionati di gossip di tutto il mondo che, adesso, aspettano con ansia l'ufficialità.