La trans Alessia Nobile infuriata: «Flirt col naufrago basta nascondersi»

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

esce allo scoperto. Spunta uno scandalo all'con l'uscita improvvisa della trans che rivela conferma le indiscrezioni lanciate da Roger Garth a. «Mi ha scritto su Instagram una persona, è una ragazza, è una ragazza transessuale., perché questo concorrente starebbe avendo un flirt con una donna, e lei si sente presa in giro». Le parole di Garth a. Oggi Alessia Nobile ha ammesso di essere lei ad aver inviato il messaggio.Lo ha fatto in una lunga dichiarazione rilasciata a BitchyF dove: «Ciao sono Alessia Nobile, Vorrei dare delucidazioni sulla notizia lanciata da Roger ieri a Pomeriggio 5, visto che lui non ha avuto molto tempo per spiegare bene la situazione. Ho avuto dei rapporti intimi con un concorrente dell’Isola, ma ho sempre pensato che non avesse tanto senso rivelare nome e dettagli, dato che quei rapporti si son consumati in luogo privato senza aspettative post rapporti».. «Nel vedere però da fuori questa persona mi son resa conto che non si è fatto problemi nel corteggiare donne sull’isola e di quanta virilità ha esposto nelle interviste. Poi però arriva il lato oscuro che in questo caso lui, ma in generale ogni uomo, regala ad una ragazza trans, costringendoci a stare nel buio. Mi ha fatto riflettere molto tutto questo. Quante icone di mascolinità hanno avuto rapporti con una ragazza trans? Credo tanti. Il punto non é la pubblicità, perché a me nn interessa, il punto é che tutto questo deve essere l’inizio, la partenza per poter ritenere normale e raccontabile un rapporto anche solo se intimo o occasionale con una ragazza transgender. Questo è il mio scopo. Vorrei contribuire ad abbattere questo taboo. Basta vivere i sentimenti e le emozioni al buio. Mi piacerebbe che questi uomini che in pubblico si vantano delle loro conquiste e delle donne con cui sono stati, non avessero problemi a parlare anche delle ragazze trans con le quali hanno condiviso bei momenti, che siano relazioni o altro. Mi piacerebbe che in tv nessuno si scandalizzasse o si intimorisse ogni volta che viene fuori la parola ‘trans’».. «Aggiungo che in queste 24 ore sono stata sommersa da insulti di ogni tipo, perché molti mi accusano di essere alla ricerca di visibilità. Offese e frasi intimidatorie. Questo significa che le persone hanno travisato il mio intento. Sono onesta, vi giuro che vorrei solo contribuire a cambiare la terribile situazione discriminatoria e la visione che in Italia c’è delle relazioni con ragazze trans. Accusarmi è facile, ma prima provate a riflettere».