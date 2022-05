Isola dei Famosi 2022, Fausto Brizzi emoziona Nicolas Vaporidis: «Ci sono sempre stato per te, anche quando il telefono non suonava più»

Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti indiscussi de L'Isola dei Famosi 2022. Riservato ma anche schietto, l'ex di Notte prima degli esami in Honduras è cambiato. Merito anche della sua amicizia con Edoardo Tavassi, Nicolas non ha piu' paura a mostrare le sue debolezze e i suoi sentimenti. ieri durante la diretta con Ilary Blasi ha raccontato la sua voglia di cominciare a dire a tutti apertamente i suoi sentimenti. Il suo aspetta è diverso, ha perso molti chili, e anche la sua anima. Ora Vaporidis sorride in maniera spontanea. Ieri il regista Fausto Brizzi gli ha voluto fare una sorpresa.

Isola, la sorpresa di Brizzi a Vaporidis

«Io sono qui come testimone oculare della tua vita. Io c'ero quel giorno quando hai fatto il provino di Notte prima degli esami, il primo sliding doors della tua vita, io c'ero sempre anche negli anni successivi quando il telefono squillava sempre». Il successo in quegli anni è piovuto addosso all'attore che era tra i piu' richiesti in italia. «Facevi inaugurazioni su inaugurazioni di supermercati, di qualsiasi cosa». Ma poi le cose sono cambiate e Fausto ci è sempre stato. «Io c'ero, anche quando il telefono suonava di meno, io c'ero sempre, e c'ero quando ti è arrivata la telefonata che ti voleva naufrago dell'Isola». In quel momento i dubbi hanno assalito l'attore che non sapeva che decisione prendere. «E c'ero davanti a tuoi dubbi "Ma può un attore fare l'Isola?", sì. Mi hai fatto ben figurare, perchè sei sul 7+».

La reazione di Nicolas

Nicolas non nasconde la sua commozione.

«Ora si va agli esami finali che tu ben conosci - e Brizzi lancia un augurio speciale all'amico - Io intanto sono qui a tifare per te , perché questo sono certo sarà il secondo sliding doors della tua vita e sono pronto a guardarlo. Ti voglio bene».

Vaporidis è ormai un altro e non indossa piu' nessuna maschera, i suoi sentimenti hanno bisogno di esser detti e così arriva una risposta al miele per il regista. «Ti voglio bene Fausto per me è stato importantissimo, ho imparato da lui tante cose, nei momenti importanti ci siamo sempre sentiti per un consiglio, anche per venire qui. Questo messaggio mi fa stra piacere, ti voglio bene ti ho sempre voluto bene».

