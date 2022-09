Ilary Blasi, prima uscita pubblica dopo la bufera Totti: ecco dove

Prima le tagliatelle della nonna, ora una serata all'opera di Roma. Alla bufera scatenata dall'intervista di Francesco Totti, Ilary Blasi sceglie di rispondere con l'indifferenza, ignorando le provocazioni dell'ex marito e anche di Fabrizio Corona, che dal suo profilo social aveva promesso di rivelare la verità sulla coppia più chiacchierata dell'anno, prima che venisse chiuso.

Ilary Blasi, prima uscita pubblica dopo la bufera

Dopo le dure accuse di Totti, la strategia di Ilary Blasi è quella del silenzio per «tutelare i figli», come ha fatto sapere tramite il suo legale. Dunque nessuna dichiarazione, almeno per il momento, ma solo serate mondane. Oggi, in particolare, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di concedersi una serata all'Opera di Roma con la grande Eleonora Abbagnato, alla prima assoluta di «Nuit Romaine» di Angelin Preljocaj.

Dopo l'esibizione, Ilary Blasi ha scattato una foto insieme alla ballerina e a un'altra amica. Pantaloni e t-shirt neri, clutch beige, capelli sciolti: la conduttrice ha scelto un look sobrio e formale per la sua serata a teatro. Ormai una delle tante senza il marito Totti.