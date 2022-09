Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid avvistati insieme: sta nascendo l'amore?

Leonardo Di Caprio archivia del tutto la relazione con Camila Morrone e a distanza di appena un mese punta gli occhi sulla bella Gigi Hadid. Secondo quanto riferito da diverse fonti al magazine People, tra i due potrebbe esserci già qualcosa. L'attore, 47 anni, e la top model, 27, infatti sono stati visti insieme a New York.

Le voci

Le voci sul presunto flirt girano da settimane ma dai due al momento non sono giunte né smentite né conferme. Secondo Us Weekly, Gigi Hadid non sarebbe interessata alle attenzioni di Di Caprio, pur avendolo recentemente incontrato a Chateau Marmont. «Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora», ha scritto il magazine, ma People assicura che la versione è un’altra.

«Si stanno conoscendo»

Non è ancora chiaro che cosa ci sia di preciso tra l'attore e la modella. Ma c’è un dettaglio che ha incuriosito in maniera particolare. Negli ultimi tempi, dopo la fine della storia d’amore con Camila Morrone, Leonardo Di Caprio frequenta spesso New York, proprio dove vive Gigi Hadid con la figlia Khai. «Si stanno conoscendo», racconta un insider a People. «Leo sta decisamente inseguendo Gigi».

Dunque, per il momento solo rumor e indiscrezioni, d’altronde la star di Hollywood è single da appena due settimane. La sua scelta di lasciare Camila Morrone però ha aperto una particolare riflessione sul magazine Mirror: nessuna delle donne fidanzata con Di Caprio è rimasta al suo fianco dopo aver compiuto 25 anni. «Come la sua ultima partner infatti, anche Gisele Bundchen, Bar Refaeli e Blake Lively... nessuna di loro aveva superato i 25 anni, nel periodo in cui frequentava l’attore», avrà fatto un'eccezione per la ventisettenne Gigi Hadid?