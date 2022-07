Ilary e Totti, la notte del Capitano a casa di Noemi. I messaggi sospetti sul telefono della presentatrice

Mentre sembrano destinate a separarsi le strade di Francesco Totti e Ilary Blasi, il numero di Chi in edicola da mercoledì pubblicherà le immagini esclusive che confermerebbero il legame tra l'ex campione del mondo e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Stando a quanto trepelato, nel weekend Totti sarebbe stato pararazzato a casa di Noemi, 34enne ex moglie di Mario Caucci, manager del Tivoli Calcio. A portarlo dalla sua nuova fiamma, un suo amico, a bordo di una Smart. Avrebbe lasciato l'appartamento alle 2.30, dopo essere arrivato alle 20.30

La crisi

Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi si rincorrono ormai dall'inizio dell'anno e sono state sempre smentite dai diretti interessati. Ora, però, la separazione - secondo le rivelazioni di Chi - tra la conduttrice e l'ex calciatore sembra essere imminente. Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del Pescatore a Santa Severa, poi allo stadio, per Roma-Genoa, anche se non sedevano vicini. Avvistati anche a Monte Carlo e a Tirana. Il settimanale Chi ricostruisce in modo dettagliato la separazione in vista: tutto sarebbe partito dalla lettura del Capitano di alcuni messaggi sul telefono della moglie e riferibili a una presunta relazione con un aitante giovane che la Blasi avrebbe frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre “L'isola dei famosi”.