Si separano Francesco Totti e Ilary Blasi: atteso un comunicato congiunto che ufficializzerà la fine del matrimonio

ROMA Triplice fischio, game over. Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Questa volta non è gossip: dopo 17 anni di matrimonio più tre di fidanzamento una delle coppie più belle d'Italia, una storia d'amore lunga e coronata da tre figli, si dice addio. Per le ore 19 è annunciato un comunicato congiunto. La separazione sarà così ufficializzata e portata avanti di comune accordo anche nell’interesse dei figli Cristian, Chanel e Isabel per cui la coppia chiede rispetto.

APPROFONDIMENTI LA FAMIGLIA SI ALLARGA Francesco Totti e Ilary Blasi mettono a tacere i rumors: «Ci stanno provando...»

Le voci

Le voci giravano da un pezzo. E la rumore è diventato pesante quando lo scorso 19 giugno, data del loro matrimonio, non era stata pubblicata nessuna foto insieme. Ilary è reduce dall'Isola dei Famosi, lui lgioca a paddle e lavora per la sua società che cura gli interessi di alcuni giovani calciatori. Il loro era un amore da favola, visto (anche al di fuori) come semplice, sincero e reale pur ricadendo dentro lo steriotipo del calciatore che si mette con la letterina.

Il comunicato

Adesso, la possibile parola fine con la bomba sganciata da Dagospia: «Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale». Ricordiamo che la coppia con le Marche ha un rapporto stretto: la famiglia di Ilary, infatti, ha origini nell'entroterra pesarese mentre Francesco Totti, a Pesaro, ha fatto per alcune settimane il militare.