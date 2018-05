Giacomo Urtis: «La mia love story con Rodrigo Aves, Ken umano. Mai detti addio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO- “La nostra relazione è durata qualche mese. Ma in realtà non ci siamo mai detti addio”., chirurgo delle star ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, confessa la sua passata relazione con, il Ken umano, guest star dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello.A dividerli sono state le rispettive professioni: “È solo che i nostri rispettivi impegni ci allontanano – ha spiegato a “Novella2000” - Alla fine del 2017 sono andato a trovarlo a Londra, dove vive quando è in Europa: siamo stati molto bene insieme, ma è durata pochi giorni. Mi ha riempito di attenzioni, e se vivesse in Italia e avesse più tempo da dedicare a una storia con me, non nascondo che penserei a un legame importante”.Giacomo ha un'alta considerazione di lui: "Intanto, tengo a precisare che ho molta stima di Rodrigo, perché è una persona seria. In un rapporto cerca stabilità. E, come fidanzato, è l'uomo ideale: dice sempre che cerca un campesino'', cioè un ragazzo di campagna, un contadino, una persona semplice che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione”.