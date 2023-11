Giacomo Urtis: «Vorrei avere due figli. Il mio fidanzato vorrebbe che fossi la mamma dei suoi bambini»

Giacomo Urtis, da qualche mese, ha detto di avere ritrovato l'amore, anche se, non ha ancora svelato l'identità del fidanzato misterioso. Tuttavia, il chirurgo delle star desidera costruire un futuro e una famiglia con questa persona che, come da lui dichiarato, «mi tratta come una vera principessa». Recentemente, poi, l'ex gieffino si è anche aperto sul suo percorso di transizione che ha definito come qualcosa che «ha radicalmente cambiato la sua vita».

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis ha rilasciato un'intervista all'AdnKronos in cui racconta i suoi progetti per il futuro: ora che ha trovato l'amore, vorrebbe allargare la famiglia. Ecco che cosa ha rivelato: «Sono fidanzato da circa due mesi, ero single convinto da una vita. Tutto è nato piano piano, gradualmente, e alla fine mi sono fidanzato. Se son rose fioriranno. La proposta di matrimonio non è ancora arrivata, magari me la ferà a Natale. Io non guardo agli anelli, comunque, ma a quello che fa una persona: se ti dimostra affetto e amore, vale più di centomila anelli, però, sì, spero di sposarmi». Oltre, a viversi la sua favola d'amore, Giacomo Urtis vorrebbe anche dei bambini attorno a sè: «Adesso che ho trovato l'amore, vorrei avere due figli. Ne abbiamo già parlato, lui è feliccissimo che io sia la mamma dei suoi bambini».

Il fidanzato misterioso

Infine, Giacomo Urtis ha svelato qualche dettaglio in più sul fidanzato misterioso, del quale non ha ancora rivelato l'identità: «Il mio fidanzato è etero e non era mai andato con uomo, prima. La sua famiglia, all'inizio, ha avuto difficoltà ad accettare che uscisse con me. È giovane, ha 32 anni e ha una bellissima Ferrari: mi tratta davvero come una principessa».