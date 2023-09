Fabrizio Corona, Giacomo Urtis: «È bisessuale, siamo stati insieme e voglio sposarlo. La transizione? Farò una quarta di seno»

Giacomo Urtis ama Fabrizio Corona e vuole sposarlo. Il chirurgo dei vip, dopo l'intervista a Belve dell'ex paparazzo, torna a parlare del presunto matrimonio. «Solo buffonate? Lui mi ha strumentalizzata, ma io sono innamorata e il prossimo anno lo voglio sposare», ha detto a La Zanzara su Radio24. Urtis si è presentato in trasmissione vestito da sposa: «Ho messo il velo da sposa in segno di protesta, per tutte le donne scaricate da Corona», ha detto.

Urtis e Corona si sposano?

Fabrizio Corona a Belve ha chiuso ogni discorso su un presunto matrimonio con Urtis: «È un amico da tanti anni, abbiamo scherzato», ha detto.

Ma il chirurgo non sembra essere dello stesso avviso, almeno secondo quello che ha raccontato: «Quest'estate mi ha chiesto di sposarlo e mi ha dato l'anello, invece mi ha scaricato a Belve. Le sue parole? Ovvie, c'era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l'ha detto anche lui che ha dato degli "assaggi". Ho avuto esperienze sessuali con lui. Diceva che sentiva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva, in discoteca faceva il geloso e marcava il territorio», ha continuato Giacomo Urtis.

La transizione

Sulla transizione, invece, ha raccontato: «Mi farò il seno, essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta».

Poi, sulle sue finanze ha svelato: «Mio padre gestisce quasi tutte le mie finanze, è come il padre di Britney Spears. Mi dà la paghetta di 200 euro a settimana. Poi, quando devo fare un viaggio, lo dico all'amministrazione che mi fa un bonifico. Ci sono molti italiani nella mia situazione».