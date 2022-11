Guendalina Tavassi e l'infanzia difficile: «Io e mio fratello Edoardo abbiamo vissuto l'inferno»

«Io e mio fratello Edoardo abbiamo passato l'inferno». Sono queste le parole di Guendalina Tavassi quando, durante l'intervista a DiPiù Tv, parla della sua infanzia. Attualmente il fratello è un concorrente del Gf Vip.

L'infanzia difficile

Guendalina Tavassi è un volto molto noto dei social e chi la conosce sa benissimo che è una persona molto schietta: se deve dire qualcosa, la dice. Questo suo lato caratteriale si è visto molto bene all'Isola dei Famosi, alla quale aveva partecipato in coppia con il fratello Edoardo.

Se Guendalina non teme niente e nessuno è però grazie al suo passato dove nulla le è stato regalato. A DiPiù Tv raccontra così la sua infanzia: «Abbiamo vissuto l’inferno. I nostri genitori hanno attraversato un divorzio a dir poco turbolento. Ricordo i pomeriggi in cui io e mio fratello ci rifugiavano in camera e ci tappavamo le orecchie per non sentirli litigare. Io, anche se sono più piccola di lui, gli facevo da mamma e lo abbracciavo mentre piangeva».

La separazione dei genitori

Quando i genitori di Guendalina ed Edoardo si sono separati, anche i due fratelli sono stati costretti a non vedersi per un periodo, per questo motivo ora sono molto uniti. Edoardo Tavassi, che è attualmente nella casa del Gf Vip, è uno dei concorrenti preferiti dal pubblico.