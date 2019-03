Gomorra, Salvatore Esposito innamorato: eccolo con la fidanzata Paola Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra poco Salvatore Esposito tornerà sul piccolo schermo per la nuova stagione della serie “Gomorra”, dove veste i panni del capofamiglia Gennaro Savastano, ma lontano dal set e assieme alla fidanzata Paola Rossi l’attore si trasforma in un tenerone.Il 29 marzo partirà su Sky Atlantic la quarta stagione dell’acclamata serie tv “Gomorra” e intanto il protagonista Salvatore Esposito si gode qualche giorno di relax assieme alla fidanzata. Lo spietato Gennaro Savastano è stato sorpreso da “Chi” mentre fra baci e abbracci passeggia per la Capitale assieme a Paola Rossi, a cui regala anche un mazzo di fiori. I due stanno insieme da cinque anni e sembra che presto si sposeranno.