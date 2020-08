Giuseppe Conte, il premier con la compagna Olivia Paladino in costume al mare

Un Giuseppe Conte inedito al mare con la compagna Olivia Paladino. Smessi gli abiti istituzionali il Premier ha deciso di godersi qualche ora al mare sotto al sole di San Felice Circeo nel Lazio.



Giuseppe Conte così non si era mai visto, con boxer e maglietta, rilassato insieme alla compagnia, che sfoggia un fisico a prova di critica e un’invidiabile abbronzatura. Anche lui più tardi si mette in libertà e rimane in boxer, mostrandosi decisamente più pallido mentre, infreddolito, cerca di immergersi in acqua sotto l’incitazione di Olivia, che però non raggiunge l’effetto sperato.

Finito il tentativo di tuffo il Premier si riveste e attende la Paladino per tornare nell’hotel di lusso scelto per la vacanza. La coppia infatti alloggia in una location esclusiva, un albergo che affaccia sul mare ed è immerso nel verde del Parco nazionale del Circeo. I prezzi variano da 400 a 800 euro per notte, a seconda della tipologia di stanza che viene prenotata.

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA