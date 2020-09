Giulia De Lellis, cena con Carlo Beretta dopo l'addio ad Andrea Damante

Giulia De Lellis di nuovo al centro del gossip. Giulia De Lellis, dopo il suo addio allo storico ex Andrea Damante, sembra stia frequentando Carlo Beretta, rampollo dell’omonima famiglia di industriali.

E’ recente l’ufficialità della fine della relazione tra l’influencer e il suo ormai ex (per la seconda volta), con lei che dalle stories del suo account ha scritto: “Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile”.



La De Lellis e Beretta, secondo le indiscrezioni di “Chi” nelle “Chicche di gossip”, avrebbero cenato insieme in un ristorante milanese (naturalmente senza le usuali dirette Instagram di Giulia) e, stando a quanto hanno riportato gli amici più intimi, la frequentazione continuerebbe...

Ultimo aggiornamento: 18:47

