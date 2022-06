Giorgia Venturini, le nozze da sogno a Roma (col pancione). E la Salemi "acchiappa" il bouquet

Nozze glamour tra Giorgia Venturini e Marco De Santis. La conduttrice di "X-Style", incinta al settimo mese e l'imprenditore si sono detti il sì all'altare della Basilica di San Marco in Campidoglio a Roma, poi il ricevimento in una favolosa vill sull'Appia antica.

Tra gli invitati alle nozze numerosi ospiti vip come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Barbara d'Urso, Paolo Brosio, Sarah Altobello, Giacomo Urtis, Fabiola Sciabarrasi, Elisabetta Franchi e Giorgia Rossi.

Abito di pizzo e velo XL

Per il suo giorno più bello Venturini ha scelto un abito tradizionale con un velo lunghissimo e un abito bianco di pizzo, che fasciava il pancione e valorizzava la sua silohuette. Lo sposo invece era elegantissimo e in abito blu. La cerimonia è stata romantica, e l'atmosfera perfetta tra fiori e luci. Dopo il rito e il banchetto è seguita una festa scatenata in cui la sposa si è cmabiata d'abito indossane un'altro che enfatizzava ancora di più il pancione.

Il bouquet raccolto da Giulia Salemi

Dopo il sì, fuori dalla chiesa c'è stato il lancio del bouquet che si è aggiudicata Giulia Salemi. Immediata la battuta del fidanzato, Pierpaolo Pretelli: "Amore siamo i prossimi, andiamo a bloccare la chiesa".

Giorgia e Marco la storia d'amore

Giorgia Venturini è incinta di 7 mesi ed ha annunciato che diventerà mamma ad agosto di una bambina che si chiamerà Sole Tea. La conduttrice e l'imprenditore sono fidanzati da 9 anni, "seppur con in nostri alti e bassi e le nostre crisi" come aveva confidato lei in un intervista. Nonostante le difficoltà, l'amore è stato più forte ed è stato suggellato con una festa da sogno.

