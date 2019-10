Giorgia Venturini fuori di seno, Wanda Nara pubblica la story per sbaglio prima di Tiki Taka

Stories bollenti sul profilo Instagram di Wanda Nara poco prima della messa in onda di Tiki Taka. La signora Icardi ha pubblicato le immagini dei preparativi nei camerini lasciando intravedere il seno della collega Giorgia Venturini. Un errore a cui ha rimediato subito, ma per poco è stato possibile guardare il generoso decolletè dell'ex naufraga de "L'Isola dei Famosi".

La showgirl, isolana nell'edizione 2019 del reality, presidia i divanetti del noto talk show sportivo ormai in maniera fissa. La sua bellezza affianca quella di Wanda Icardi in studio, ma nei camerini qualcosa è andato storto e la stories è stata pubblicata probabilmente per sbaglio. Del topless fortuito non c'è più traccia, ma la "svista" e le mancate "stelline" di circostanza non sono sfuggite a Dagospia.

