Gessica Notaro si sposa oggi con Filippo Bologni: la location, l'abito, gli invitati, l'hair stylist, il truccatore

Gessica Notaro, il matrimonio con Filippo Bologni

Gessica Notaro e Filippo Bologni stanno per dire sì. L'attivista e il campione di equitazione si sposano oggi, 18 settembre, nella splendida location della Reggia di Venaria, in provincia di Torino. Gessica (33 anni) e Filippo (29) si sono conosciuti a Fieracavalli Verona nel 2019: proprio al termine di una gara, lo scorso anno, lui le aveva fatto la proposta di matrimonio.

Gessica Notaro si sposa con Filippo Bologni: la location da sogno e i 500 invitati, tutto quello che c'è da sapere

Il look della sposa

Gessica Notaro ha affidato la sua acconciatura a Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. Il make up è stato curato da La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio. L'abito da sposa è di Atelier Emé.

La location

La location da sogno è quella di Venaria Reale.

Il comune si trova in provincia di Torino, in Piemonte e la sua Reggia è uno dei posti più romantici della città. Si tratta di una struttura con 80mila metri quadri di edificio monumentale e 60 ettari di Giardini, beni adiacenti al seicentesco Centro Storico di Venaria ed ai 3 mila ettari recintati del Parco La Mandria. In altre parole, un capolavoro di architettura e di paesaggio.

Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 è aperto al pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più rilevante d’Europa per i beni culturali.