Aurora Ramazzotti travolta dalle polemiche dopo la sua ultima foto sui social: «È pericoloso per il bambino»

Non dire gatto. Come diceva il Trap. Aurora Ramazzotti sta tornando a postare sui social con la stessa intensità con cui lo faceva prima del parto. Pian piano sta prendendo confidenza con la sua nuova vita da mamma, sta prendendo le misure con il piccolino Cesare appena nato, e vuole condividere questi momenti con la sua community, anche se non sono mancate le polemiche.

Nuove amicizie

Aurora, che dopo essere stata dimessa dalla clinica dove ha partorito, è tornata nella nuova casa, ha più volte mostrato la sua gatta che prova ad approcciare a sua volta con il bambino. Con l'ironia che contraddistingue la Ramazzotti mostra foto con didascalie divertenti in cui si vede la gattina scoprire odori e "umani" nuovi. Ma se c'è chi considera questa nuova amicizia che nascerà una cosa tenerissima, c'è anche chi critica duramente.

Le polemiche

Non sono mancate le polemiche di chi sostiene che un bimbo così piccolo non debba stare a contatto con degli animali. Chi sostiene che possano nuocergli in qualche modo alla salute e chi addirittura parla di aggressività nei confronti del neonato da parte del gatto. L'ultima storia di Aurora, in cui si vede la gattina sul lettino del bimbo, ha letteralmente fatto esplodere alcuni followers che hanno duramente criticato le scelte da mamma della figlia di Michelle Hunziker. Per ora Auora non ha risposto alle polemiche, scegliendo di voler gestire senza condizionamenti la crescita del suo piccolo.