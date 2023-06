Francesco Totti e quei like sospetti alla ballerina di Amici: «E Noemi che dice?». Ecco di chi si tratta

Francesco Totti, Noemi Bocchi e Francesca Tocca. Un trio inaspettato ha preso piede tra le pagine social dei tre vip. Alcuni follower della ballerina professionista di Amici hanno notato dei 'mi piace' da parte dell'ex capitano della Roma sotto le foto della moglie di Raimondo Todaro. Foto in bikini e non, Totti ha fatto il suo doppio click sulle immagini della latinista, per poi eliminarne le tracce: mossa azzardata per chi già se ne era accorto. Ma come l'avrà presa la nuova compagna?

Francesco Totti e i "mi piace" sospetti

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti ha però eliminato i like messi a Francesca Tocca. La latinista del programma di Maria De Filippi ha fatto breccia nel cuore dei tantissimi fan della trasmissione grazie alla sua bravura e al suo talento. La sua storia con Raimondo Todaro, dopo alcuni alti e bassi, oggi pare aver trovato la serenità, ma il gesto dell'ex marito di Ilary Blasi potrebbe mettere in crisi la storia con il "maestro" di Amici?

Non è chiaro il motivo per cui li abbia poi eliminati, ma è difficile pensare che li abbia messi per errore. I follower di Francesca Tocca hanno notato i like, poi eliminati, ma lanciati qua e là sotto le foto della ballerina e si stanno già chiedendo: Raimondo Todaro se ne sarà accorto? E come avrà reagito la nuova compagna di Francesco Totti? Staremo a vedere.