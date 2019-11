Francesco Totti e Ilary Blasi "puponi": la foto fa impazzire il web. I fan notano la somiglianza

«Forever young». Francesco Totti e Ilary Blasi in versione "puponi" su Instagram. Sul profilo della conduttrice Mediaset è apparsa la foto dei due ringiovaniti a bambini grazie a un app. L'immagine ha fatto impazzire i follower. Il sorriso dell'ex capitano, i capelli color oro della bella Ilary. «Secondo me il ragazzino a sinistra avrà successo nel calcio», scrive un utente commentando il post.

Ride l'attrice Michela Quattrociocche, moglie di Alberto Aquilani, ex compagno e grande amico di Totti. In molti poi notano una somiglianza tra Ilary Blasi e le due figlie Chanel e Isabel. E c'è anche qualche nostalgico: «Magari - scrive - Darebbe altri 20 anni alla Roma e altre gioie a me! Capitano mio capitano».

