Francesco Totti, Ilary Blasi compie un gesto inaspettato. Lui va fuori di sé: «Basta». La conduttrice romana ha sorpreso il marito con un gesto improvviso, lui però non l'avrebbe presa bene, rispondendo per le rime. Ma andiamo con ordine.

Nell stories di Instagram, Ilary Blasi ha condiviso un video in cui fa uno scherzo al marito. Francesco Totti è intento a prepararsi per uscire di casa. Lei gli arriva alle spalle con il telefonino e lo segue fino alla porta, poi quando lui si accorge della sua presenza gli chiede «Fashion or Trashion?» (il nuovo format di Ilary Blasi su Instagram).

Totti, però, non prende bene lo scherzo e sbotta: «E basta Ilary». Il video del piccolo diverbio fa il giro del web, l'ex capitano fa ancora gol.

