Francesco Totti e la foto in costume ai faraglioni. I fan notano un dettaglio: «Che significa?». Oggi, l'ex capitano della Roma ha pubblicato su Instagram una sua foto in barca a Capri che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, Totti appare sdraiato in costume, ma è un dettaglio ad attrarre maggiormente l'attenzione dei follower.

Si tratta della didascalia a corredo dello scatto. Il Capitano scrive: «La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano». La scelta di un aforisma, inusuale per Totti, scatena i commenti dei tanti fan. «Che hai scritto capità?». E ancora: «Come mai la scelta di questa frase? Che significa?».

In ogni caso, in pochi minuti la foto di Totti fa il pieno di like. Gol del Capitano.



Ultimo aggiornamento: 22:04

