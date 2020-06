Francesco Totti e Ilary in vacanza sulla riviera tra Marche e Romagna

PESARO - Francesco Totti e Ilary Blasi sono da giorni in vacanza a Riccione, ma non mancano le puntate nelle vicine Marche. La coppa regina di calcio-gossip-televisione non ha condiviso granchè sui proprio canali social, ma sulle pagine di tanti marchigiani hanno cominciato a fiorire i selfie con la coppia più fotografata.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Graziani tra Serena Enardu e Pago: «Non avete mangiato abbastanza su questa storia? Che noia»

Silvia Provvedi mamma, le prime foto di Nicole: «I figli sono un dono di Dio»

Come per esempio oggi al ristorante Quanto Basta a Pesaro, nei pressi dell'autostrada. Dove ha fatto tappa Francesco Totti pagando dazio con il selfie d'ordinanza: "Quanto Basta, la sosta è di rigore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA