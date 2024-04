Fagnani: «Spiavo il cellulare di Mentana, poi ha messo le password. Ma non sono gelosa»

La "belva" per eccellenza, Francesca Fagnani, oggi, alla vigilia della prima puntata della nuova stagione del programma di Rai2, è stata ospite in studio di Un Giorno da Pecora, nel salotto di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'intervista è partita dagli ospiti di stasera, tra i quali il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Al leader della Lega ha fatto anche domande sulla sua relazione con Francesca Verdini? «Si, e mi ha detto che lei gioca spesso, di persona, a burraco con la premier Giorgia Meloni».

La relazione con Mentana

Lei ha detto che se potesse guarderebbe nel telefono di tutti. Spia o ha mai spiato anche il cellulare del suo compagno? «Ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più». Prima ci riusciva? «Sì, sì. Poi se ne è accorto e ha messo le barriere...» Lui fa lo stesso col suo smartphone? «No, Enrico non è geloso e non lo sono neanche io.

I corteggiatori

Quant'è che non gli spia più il telefono? «Molto tempo, anni direi. Stiamo insieme da dodici anni e glielo ho spiato nei primi tre anni...» E ha trovato qualcosa di sconveniente? «Ma no - ha assicurato la giornalista a Un Giorno da Pecora - niente di che». Chi è più bravo tra voi nei rispettivi campi? «Lui». Chi fa il tg meglio di Mentana? «Lui è il più bravo». E chi è il più ossessionato dal lavoro? «Io, anche se sembra impossibile». È vero che ha molti più corteggiatori ora che è più famosa che mai? «Per una questione di statistica». La contattano anche sui social? «Si, e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti», ha raccontato Fagnani a Radio1.