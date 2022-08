«Noemi Bocchi incinta di Totti»: l'ultima indiscrezione choc sulla coppia dell'estate

Un'indiscrezione che ha del clamoroso: Noemi Bocchi che potrebbe essere incinta di Francesco Totti. L'ultimo gossip sul triangolo dell'estate (il terzo vertice è, ovviamente, Ilary Blasi) non trova assolutamente conferme, eppure a lanciarlo è Il Corriere della Sera.

Il «gossip apocrifo»

Il quotidiano scrive del «gossip apocrifo» sull'imminente arrivo di un bebè: «Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino». Un nuovo elemento che non può che accrescere l'interesse nei confronti della coppia che - al momento - non ha confermato proprio nulla. Neanche la relazione, della quale - eccetto foto rubate del pupone che lascia la casa della Bocchi - non esistono ulteriori prove tangibili. Persino le foto pubblicate su Chi, che ha paparazzato la Bocchi in vestitino bianco e ciabattine, la mostrano con un ventre assolutamente piatto, decisamente lontano da quello di una donna in dolce attesa.