Chiara Ferragni e la foto confronto con la madre: lei e Vittoria come due gocce d'acqua

Un confronto nel tempo fra Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni, la mamma Marina Di Gaurdo e la figlia Vittoria

Chiara Ferragni, la foto raffronto con la madre

Chiara Ferragni pubblica una tenera foto con protagonista lei, la mamma e la figlia Vittoria. Mentre è in vacanza sulle nevi con la famiglia e in attesa della serie tv che la vede su Prime Video protagonista col marito, “The Ferragnez”, la nota influencere in un post nelle stories ha pubblicato un tenero confronto fotografico con la mamma. In uno scatto infatti c’è Chiara assieme a Marina Di Guardo mentre correva l’anno 1987, nell’altro c’è sempre la Ferragni, ma stavolta decisamente più grande e assieme alla figlia Vittoria nel 2021. C’è da dire che, stessa ambientazione innevata a parte, l‘aria di famiglia non manca e che Chiara da infante è praticamente identica alla sua piccola Vittoria, quasi due gocce d’acqua...

