Lo storico incontro a cena tra Barbara D'Urso e Mara Venier: «Mi sa che ci amiamo!»

Mara Venier e Barbara D’Urso sono divise alla tv ma amiche nella vita di tutti i giorni. Mara Venier e Barbara D’Urso, due indiscusse “regine” della tv italiana hanno cenato insieme e regalato ai follower diversi momenti della divertente e inattesa serata.

Barbara D'Urso e Mara Venier (Instagram)

Barbara D'Urso e Mara Venier, la serata fra amici

Se ci fosse qualche dubbio sui rapporti fra Mara Venier, regina della domenica in Rai con “Domenica In” e l’asso delle tv Mediaset Barbara D’Urso, impegnata sul piccolo schermo con “Pomeriggio Cinque”, è stato risolto dalle dirette interessate. Le due conduttrici infatti hanno trascorso una divertente serata a Milano, regalando diversi momenti divertenti dell’inatteso incontro ai follower.

Diego Abatantuono (Instagram)

Mara Venier e Barbara D’Urso fra cena, drink e seflie, hanno postato le immagini della reunion dei numerosi “amici storici degli anni ’77 in su”: nella cena in vista del Natale diversi ospiti noti come ad esempio Fausto Leali, che si è esibito al microfono, Umberto Smaila, Diego Abatantuono, Massimo Boldi e naturalmente Jerry Calà, ex della Venier.

Jerry Calà (Instagram)

In un video Barbara è a fianco di Mara e, dopo aver salutato i fan e scherzato proprio con Calà con il tormentone “Libidine”, sottolinea i buoni rapporti che la legano all’amica proclamando un «Mi sa che ci amiamo!!!».

