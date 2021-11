Flavio Briatore mostra i suoi enormi tartufi bianchi, quest'anno introvabili: «Noi ce li abbiamo»

Stanno ricuotendo grande successo anche nelle Marche, ma questa è un'altra storia. Flavio Briatore mostra i suoi enormi tartufi bianchi, quest’anno letteralmente introvabili. “Noi ce li abbiamo”, sottolinea l’imprenditore, che sponsorizza il suo blasonatissimo Cipriani a Monte Carlo, ristorante nel cuore del Principato.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci fiero tiene tra le mani un grandissimo fungo ipogeo, ossia che cresce spontaneamente in ambiente sotterraneo, come fosse un trofeo. Il 71enne sottolinea in un video condiviso sul social: “Guardate che roba, sono tartufi d’Alba certificati e qui siamo da Cipriani a Monaco”.

“Guardate che roba - sottolinea ancora entusiasta l’ex manager di Formula 1 - Quest’anno i tartufi non si trovano, noi li troviamo. Logicamente con le nostre tagliatelle, noi vi aspettiamo”, dice ancora Briatore, come se facesse una promozione in tv. Garantisce l’esclusività del suo prodotto e pubblicizza il suo locale in prima persona.

