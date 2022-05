Flavio Briatore, reunion di ex al Gp di F1: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum

Reunion di ex. Flavio Briatore ha riunito le sue ex fiamme al Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo, città in cui vive. E nel paddock si è presentato con tre donne d’eccezione: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Con tutte e tre Flavio ha condiviso importanti relazioni sentimentali. Infatti, con la Gregoraci e con la top model tedesca ha avuto anche due figli, ossia Nathan Falco e Hélène Boshoven “Leni”.

Ma sembra che fra di loro non ci sia stato nessun capriccio: Campbell, l’ex gieffina vip e la modella tedesca hanno riso e scherzato, abbracciandosi e chiacchierando amabilmente. Insomma, sembra esserci anche amicizia fra loro e Briatore non ha esitato a postare anche alcuni scatti dell’incontro. Il manager, con tutte e tre le ex, ha mantenuto ottimi rapporti. D’altra parte, in tutte le interviste rilasciate, Briatore ha sempre avuto parole di stima e affetto per loro.

