Ferragnez, ecco il vestito dello sposo. Fedez posta la foto con i genitori: «Ansia...»

di Emiliana Costa

Ansia ne abbiamo? Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 1, 2018 at 8:49 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci siamo, il matrimonio dell'anno è cominciato. Il primo ad apparire con l'abito della cerimonia firmato Versace è. Il rapper milanese ha postato una foto con i gentiori: «Ansia ne abbiamo?»Il cantante ha optato per, senza cravatta e condella camicia. La mammaha scelto un abito lungo blu (colore in genere della mamma dello sposo) e il papàin smoking.Insomma, rispettata la tradizione. Ora è il momento più atteso, sta per arrivare