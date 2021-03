Fedez a Sanremo 2021, il mistero dei braccialetti ai polsi: «Non sono ai domiciliari, ecco a che servono»

Fedez debutta a Sanremo 2021 e si esibirà con Francesca Michielin questa sera con la canzone "Chiamami per nome". Un momento molto emozionante per il cantante marito di Chiara Ferragni che ha voluto partecipare alla gara per tornare a esibirsi su un palco dopo un anno di pandemia da coronavirus. E in queste ore in molti si sono chiesti perché continua a indossare strani braccialetti ai polsi. C'è anche chi glielo ha chiesto direttamente, così l'artista ha risposto su Instagram.

Fedez a Sanremo 2021, il mistero dei braccialetti

«Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari», ha detto con ironia Fedez. Poi mostrando gli oggetti elettronici ha spiegato: «Mi servono a combattere l'ansia con delle vibrazioni». In una delle ultime stories ha anche mostrato le varie intensità e i colori. «Poi vi dico se hanno funzionato», è la didascalia che accompagna i video esplicativi, mentre afferma: «Amici, tra poco mi vedrete sul palco di Sanremo e io sto condividendo questi fantastici momenti di attesa con i miei braccialetti anti-ansia che hanno diverse velocità: tutto ok, relax, sto per salire sul palco di Sanremo».

Fedez a Sanremo 2021, i problemi d'ansia

In una recente intervista al settimanale Gente, Fedez aveva rivelato: «Ho un po' d'ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un'immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna».

