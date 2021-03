Chiara Ferragni, il parto si avvicina: la figlia potrebbe nascere mentre Fedez è a Sanremo. Cosa succederebbe?

Chiara Ferragni, il parto si avvicina: la figlia potrebbe nascere mentre Fedez è a Sanremo. Ecco cosa succederebbe. La gravidanza di Chiara Ferragni è ormai agli sgoccioli: l'influencer sta per dare alla luce la seconda figlia dopo la nascita di Leone, nel 2018. Lei e Fedez tengono costantemente aggiornati i followers su ogni piccolo traguardo tra ecografie, foto e video, e a far due conti la data del parto sarebbe quanto mai vicina.

APPROFONDIMENTI SANREMO TIME Chiara Ferragni, ecco il segreto di Fedez: «Soffro d'ansia,... SOLIDALE Chiara Ferragni lancia l'uovo di Pasqua "griffato",...

La gravidanza di Chiara Ferragni è stata annunciata a ottobre 2020, con una fotografia del fratello maggiore Leone che stringeva tra le mani l'ecografia della bimba, qualche mese dopo la scoperta della bella notizia data alla famiglia in estate con un video a sorpresa. Pochi giorni fa, l'ingresso nella 36esima settimana, e con essa l'avvicinarsi della scadenza del termine.

Nonostante ci sia ancora tempo, la storia clinica della Ferragni suggerisce che il parto potrebbe avvenire in anticipo rispetto a quanto preventivato, dunque nelle prime settimane di marzo. E' proprio per questo motivo che Chiara Ferragni ha scelto di non accompagnare il marito Fedez a Sanremo, dove fino al 6 marzo sarà in gara al Festival in coppia con Francesca Michielin. Ma cosa succederebbe se la bambina venisse alla luce proprio mentre il papà si esibisce sul palco dell'Ariston? Fedez non ha dubbi, e lo ha dichiarato su Instagram rispondendo alle domande dei fan: mollerebbe tutto per correre dalla famiglia a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA