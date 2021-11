Fedez e il suo nuovo album "Disumano", l'impietoso giudizio del figlio Leone: cosa ha detto

Fedez lancia su social il suo nuovo album, “Disumano”, che uscirà il prossimo 26 novembre. Fedez ha chiesto un parere sulla sua nuova fatica discografica al figlio Leone, che dal canto suo ha dato però un giudizio impietoso.

Fedez e il suo nuovo album "Disumano", il giudizio di Leone

Il nuovo album di Fedez, “Disumano”, uscirà il prossimo 26 novembre e il rapper lo sta promuovendo attraverso il suo seguitissimo account social con diverse iniziative. Le canzoni del disco sono inedite ma Fedez ha permesso a qualcuno a lui molto vicino, Leone, di ascoltare i pezzi prima degli altri.

Nelle stories di instagram Fedez ha postato proprio il momento in cui chiede un sincero parere circa la sua ultima fatica discografica al figlio: «Abbiamo qui – spiega il rapper - un giornalista che ha ascoltato in anteprima il nuovo disco e volevo chiedere… Com’è l’album del papà? Bello?!». Leone prima chiede al padre di spostarsi per avere l’obiettivo della fotocamera dello smartphone tutto per se, poi sorridendo compiaciuto risponde con un prolungato «Noooooo».

