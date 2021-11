Fabrizio Corona deride Fedez per il lancio di “Disumano”: «La musica un accessorio dell'accessorio». Poi l'elogio ai Maneskin

Li avevamo lasciati male e li ritroviamo peggio. I protagonisti dello scontro social sono Fabrizio Corona e Fedez. Il marito di Chiara Ferragni da giorni è al centro del ciclone mediatico dopo che la creazione di un dominio a suo nome "Fedezelezioni2023" ha lasciato intendere che il rapper volesse scendere in politica. Fabrizio Corona ci è andato giù pesante. Ovviamente per Federico quella era solo una mossa pubblicitaria per promuovere il suo album "Disumano" in uscita il 26 novembre e a spiegarlo è stato proprio lui in un video. Quindi Fedez non lascia la musica ma usa nuove strategie di marketing per promuoverla. Nonostante la clip in cui il cantante spiegava tutto lo "scherzo" non è piaciuto a tutti. Tra i no alla strategia c'è l'ex re dei paparazzi, secondo il quale ogni "battaglia" di Fedez sarebbe sempre motivata da interessi personali, anzi per dirla tutta interessi prettamente economici.

Fabrizio Corona contro Fedez

Corona si scatena sui social: «Vedi caro Federichino, quando arrivi al punto che anche quando scorreggi i giornali ti pubblicano, hai la possibilità di far vedere che sei qualcosa in più», ha scritto Fabrizio su una storia Instagram: «Tu quel qualcosa in più te lo sei venduto per pochi euro. Anche quando parli di lotte Lgbt e diritti, lo fai solo per prendere per il c*** chi ti segue. Tutto molto divertente». Il paparazzo ha poi proseguito: «Continuiamo a seguire le avventure del piccolo milionario di City Life che si diverte e prende per il c*** tutti. Ah, ma la prossima volta che sarai indignato per qualcosa, ci faremo una grassa risata. Proprio come vuoi tu».

L'attacco di Fabrizio

Nel frattempo Fedez è totalmente concentrato a lanciare il suo "Disumano", con l'acquisto dell'album si potranno anche avere dei gadget (alcuni gratuiti altri limited edition) e nello specifico: una maglietta, un portachiave e anche dei calzini. Fedez promuove e Corona attacca. E la saga va avanti. Oggi l'imprenditore milanese ha riusato Instagram per lanciare un altro suo messaggio al rapper. «Tutto pur di mettere in secondo piano la musica. La musica è un accessorio dell'accessorio». Nelle sue storie Corona ha ripostato l'immagine presa dal profilo di Fedez in cui il cantante mostra il portachiave e lo ha così attaccato e poi ha aggiunto: «Viva i Maneskin».

La “replica” di Fedez

Per ora Fedez non ha direttamente risposto anche se poco fa ha fatto dei video su instagram in cui continua a lanciare "Disumano" mostrando i gadget poi poi aggiunge: «Sono rimasti pochi pezzi per le special edition con calzini e portachiave. raga ma io ci tengo a ricordare che acquistando il mio disco che esce tra 9 giorni sosterrete il progetto Tog per la costruzione di un nuovo centro di riabilitazione per bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse». Non una risposta diretta quindi quella del rapper a Corona ma sicuramente un modo per dire a tutti che parte dei proventi che arriveranno per la vendita dell'album andranno in beneficenza. Avrà tolto ogni dubbio di lucro Federico a Fabrizio?

