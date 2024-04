Fedez a Belve: «La crisi con Chiara? Il caso Balocco ha influito. Dicevano che ero gay, ora sono un traditore. A 18 anni tentai il suicidio»

Fedez parla per la prima volta dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, in un'intervista esclusiva a Belve che andrà in onda questa sera 9 aprile alle ore 21.30. Tra momenti di commozione, ironia, ma anche irritazione, il rapper affronta tutti gli argomenti che in questo periodo hanno segnato la sua vita.

Il pandoro gate

A partire dal pandoro gate, l'inchiesta che ha coinvolto Chiara Ferragni. Fedez non nega che la bufera abbia travolto anche il suo matrimonio. «Ha influito il caso balocco nella crisi? Sì», risponde.

E quando la Fagnani incalza e chiede: «Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?», la temperatura in studio sale.

La crisi con Chiara

Poi il racconto continua con la Fagnani che domanda: «Posso chiederle quando e’ davvero finito il vostro amore?».

E Fedez, dopo un’iniziale ritrosia, si lascia andare a una commovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato a questa sofferta decisione.

E sempre sulla fine del rapporto con chiara, quando fagnani gli chiede: «Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…“ il rapper inizia, rispondendo: «Ecco mi fai subito smettere di piangere».

Le voci sull'omosessualità

Ma poi affronta l’argomento e fa una considerazione sarcastica e provocatoria: «Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piacciono le donne. Così di punto in bianco?».

Il tentato suicidio

Il rapper parla anche della sua adolescenza irrequieta e dei suoi trascorsi con la droga. E alla fine rivela: «Ho tentato il suicido a 18 anni», uno degli effetti delle droghe che prendeva, spiega. E poi spazio al rapporto turbolento di fedez con la politica e alla sua confessione sull’altra recente separazione, che lo ha segnato in questi mesi: quella dal suo ex socio e amico luis sal.