Federica Pellegrini e Matteo Giunta, tutina sul petto: «Sono la principessa di papà»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, prossimamente, diventeranno genitori della loro prima bambina.

L'annuncio è arrivato il mese scorso: la Divina ha mostrato il pancino in uno scherzoso video sui social confermando, così, le voci di una possibile gravidanza, che si rincorrevano, ormai, da qualche tempo.

Quindi, la coppia si sta preparando ad accogliere la loro piccola e, proprio per questo, a casa Pellegrini-Giunta fervono i preparativi.

Federica Pellegrini ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui il protagonista è senza dubbio il marito Matteo Giunta. La Divina gli posa sul petto una tutina rosa minuscola sulla quale c'è disegnato un orsetto e c'è scritto: «Sono la principessa di papà», a corredo della storia, Federica aggiunge un filtro con dei cuoricini rosa confetto. Poi, l'ex nuotatrice pubblica una nuova foto in cui mostra la tenera cesta portaoggetti sulla quale si legge: «Dolce angioletto», Federica, quindi, commenta così: «Vabbè ciao», con tanto di emoticon con le lacrime dall'emozione e un cuore fucsia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono da poco tornati in Italia dopo un viaggio a Parigi. L'ex nuotatrice ha postato un video dei momenti più belli e divertenti vissuti in Francia insieme al marito e ha scritto: «From Paris with so much LOVE. 48 ore, 30km a piedi, 10 brioche e diversi litri di Champagne (non io) dopo….si torna a casa».