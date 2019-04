Fede Panicucci e il fidanzato Marco Bacini, baci intensi e al lavoro in supercar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo gli impegni su Mediaset con “Mattino Cinque”,si dedica alla vita privata con un incontro col fidanzato. La conduttrice infatti ha messo fine alla sua lunga relazione col deejay Fargetta, da cui sono nati due figli, per fidanzarsi con Bacini, suo vecchio amico e socio in affari.La coppia ha mangiato in un locale e, sorpresa da “Vero”, si è fermata sulla porta del ristorante per scambiarsi teneri baci e sguardi innamorati. Terminata la sessione di coccole i due salgono sulla loro Jaguar per tornare ai rispettivi impegni di lavoro. Non è la prima volta che la Panicucci e Bacini vengono sorpresi su una supercar, dato che recentemente sono stati paparazzati mentre scorrazzavano per le strade di Milano a bordo di una fiammante Ferrari…